阿根廷聖胡安省6.8地震 震源深度僅10公里 12:002021/01/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿根廷聖胡安省6.8地震 震源深度僅10公里。(圖/翻攝自GOOGLE MAP) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心表示，阿根廷聖胡安省（San Juan）今天晚間發生地震，規模6.8。 路透社報導，德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）說，震源深度僅10公里。 美國海嘯警報系統單位表示，目前沒有發出相關海嘯警報。 車輛中心WinBus 自駕逐跡延伸屏科大 臺南招商有成 化身幸福城市 (中央社) #科學 #研究中心 #科學研究 #地球 #科學研究中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉殺手明年推續航超1000公里新車被打臉 中科院士：不可能 12:052021/01/18 財經 北市設市百年 票選「台北百大必看景點」抽價值上萬旅遊基金 10:052021/01/18 生活 台師大運科訓練有口皆碑 助職棒球星東山再起 19:202021/01/18 體育 隔離30天仍採陽 確診女子怒告衛生局違法拘禁 結局超意外 21:492021/01/18 社會 陳時中虛矯遮羞 不如透明 04:102021/01/19 時論廣場 科學家新視野－科學研究中的相關與因果 04:102021/01/18 專題周報 黃偉哲 打造有感庶民經濟 04:102021/01/19 產業特刊 疫情再升溫 醫療機構遭勒索網攻遽增45％ 10:112021/01/19 財經 傳管學會改選 新團隊多為媒體產學名人 09:212021/01/19 生活 印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低 08:122021/01/19 國際 專家證實：COVID-19南非病毒株傳染力更強 10:062021/01/19 國際 國際熱門新聞 美新冠死亡數直逼二戰 醫護拒接種疫苗引爆新一波危機 - 國際 川普夫婦不甩150年傳統 不迎拜登夫妻由招待充數 - 政治圈 老人痴呆剋星 美醫界發現讓大腦年輕近6歲的飲食法 - 國際 正妹空姐疑遭輪暴致死 超意外驗屍報告讓家屬崩潰了 - 國際 臨檢攔到老婆與小王 綠帽警神反應網讚：EQ真高 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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