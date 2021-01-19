德國地球科學研究中心表示，阿根廷聖胡安省（San Juan）今天晚間發生地震，規模6.8。

路透社報導，德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）說，震源深度僅10公里。

美國海嘯警報系統單位表示，目前沒有發出相關海嘯警報。

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(中央社)

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