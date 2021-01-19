根據統計，全台灣有超過200萬名慢性腎臟病患者，盛行率高達11.9%，發生率為全世界第一，但自知得腎臟病的比例卻只有3.5%。醫師表示，腎臟疾病可從尿液看出端倪，若尿檢篩出蛋白尿或血尿千萬別輕忽，最快三個月恐釀成不可逆的腎臟病變。

林口長庚醫院兒童腎臟科主治醫師余美靜在《早安健康》YouTube影片中指出，透過尿篩可能發現蛋白尿、血尿、糖尿、泌尿道感染等問題，特別要注意的是蛋白尿及血尿，尤其蛋白尿最為緊急，最壞的狀況，三個月內就可能進展到不可逆的狀態。

余美靜指出，若從小就有慢性腎臟病，最常影響的就是成長發育、貧血與高血壓。孩童血尿在排除泌尿道感染與結石後，持續性血尿可能合併蛋白尿，經腎臟切片通常都是A型免疫球蛋白腎炎，同樣也拖不得，臨床上曾遇過三歲甚至六個月大就因慢性腎病需要洗腎的悲慘案例。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，現在學童在小一、小四、國一、高一4個階段都有小兒腎臟篩檢，透過免費尿液篩檢如果發現情況有異，不論是蛋白尿或血尿都應馬上進一步檢查，若早期發現一定要趕快治療。

尿液篩檢五分鐘 壞細胞通通現形

(中時新聞網)