看準線上點燈熱潮，台灣電商業龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網打造「年節點燈大街」，生活壓力推升數位點燈風潮，銷售年增超過40%。

距離農曆新年剩下三周，各大廟宇湧現點燈熱潮，momo指出，祈求來年好運至廟裡點燈為許多台灣民眾新年祈福的習俗，適逢疫情期間避免出入人潮眾多的宮廟，省時方便又兼顧防疫措施的線上點燈，成為今年許多民眾首選，2020年受疫情影響，沉重的生活壓力推升數位點燈風潮，銷售年增超過40%。

看準線上點燈熱潮，momo購物網打造「年節點燈大街」，集結鹿港天后宮、烘爐地土地公、大甲鎮瀾宮，以及多位知名命理老師加持點燈服務，包含光明燈、安太歲、文昌燈、月老姻緣簿及財神燈等滿足消費者的需求；momo今年同時攜手香火鼎盛的鹿港天后宮，於《牛B年貨節》推出2款「momo x鹿港天后宮獨家聯名平安符」。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，109年12月全公司合併營收約64.8億元，年增約25.6%，為歷年同月新高，去年第4季合併營收逾206.7億元，年增30%、累計109年合併營收約672億元，年成長29.6%，同步創下單季及全年營收歷史新高。

(時報資訊)