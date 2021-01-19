繼標準型DRAM現貨價自去年第四季止跌回升後，目前DDR3利基型記憶體現貨價亦強漲，據市調機構集邦科技調查，今年來DDR3 2Gb與4Gb顆粒現貨均價漲幅逾15%。

隨著電視、機上盒與網通產品需求回溫，小容量利基型記憶體需求攀升，供給卻減少，據市調機構集邦科技調查，今年以來，DDR3 2Gb與4Gb顆粒現貨均價漲幅達15%至21.8%。法人預期，產品價格走揚，利基型記憶體廠南亞科(2408)、華邦電(2344)營運可望受惠，有助營收與獲利表現。

集邦科技表示，SK Hynix已停產DDR3 2Gb，三星（Samsung）將部分舊製程產能移轉生產影像感測器，帶動DDR3價格走揚。集邦調查，DDR3 4Gb 512M x 8顆粒今年來現貨均價自1.81美元上揚至2.083美元，漲幅約15%；DDR3 2Gb 256Mb x 8顆粒現貨均價自1.19美元漲至1.45美元，漲幅達21.8%。

展望今年記憶體市況，南亞科預期，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體（DRAM）產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

南亞科去年第4季稅後淨利9.11億元，季減43.6%，每股純益0.3元。

南亞科去年第4季銷量增加約1%至3%，平均售價下滑約5%，加上新台幣升值影響，季營收滑落至147.73億元，季減3.6%。去年第4季毛利率22%，較第3季下滑3.8個百分點，稅後淨利9.11億元，季減43.6%，每股純益0.3元。

南亞科去年全年營收610.06億元，年增17.9%，毛利率25.7%，下滑6.2個百分點，稅後淨利76.72億元，年減21.9%，每股純益2.5元。

(時報資訊)