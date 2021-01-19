牛兒不吃草卻逛大街！屏東潮州省道台1線的潮州大橋上，上周二晚間8時許，發生3頭牛在橋上漫步畫面，由於道路筆直，夜間視線差加上來往車輛速度快，警方獲報趕往現場處理，但牛隻不受控，警方突發奇想，以哨音和指揮棒加上巡邏車鳴警笛示警驅趕，3頭牛才乖乖走回河堤旁。

3頭不受控的牛隻最後在警方哨音和警笛驅趕下，回到河堤旁吃草。（圖／讀者提供）

潮州分局竹田分駐所警員吳毅翔、劉靖寧及義警賴乙德1月12日晚間8時許執行巡邏勤務時接獲報案，民眾指稱位於省道台1線的「潮州大橋」上有牛群漫步在道路中央的分隔島上吃草，險象環生，由於台1線段道路筆直，加上夜間視線較差且車速快，警方唯恐發生交通事故，隨即趕赴現場處理。

警方見3頭牛在橋上閒晃，呼叫趕牛，牛隻不聽話，警方後來巧扮「牛郎」，先以巡邏車警示後方來車，另2警員則下車持閃光指揮棒在內車道引導車輛，其中吳姓警員急中生智以哨音驅趕壯碩的牛群，3頭牛彷彿聽得懂警方哨音般順著警方的動作，乖乖走回河堤旁的產業道路，成功解決牛隻之亂，避免發生交通意外事故。

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(中時新聞網)