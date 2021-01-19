台灣彩券19日同步推出6款應景刮刮樂，其中堪稱最牛千元面額刮刮樂！除了有5個頭獎1,000萬元，150個二獎100萬元之外，並精選電動機車領導品牌Gogoro，特別規畫20個三獎「20萬元+Gogoro電動機車」，是面額1,000元刮刮樂首次規畫商品獎項的遊戲，中獎率為7成。

台灣彩券總經理蔡國基表示，千萬面額的每張售價1,000元，有5個頭獎1,000萬元，150個二獎100萬元之外，頭獎和二獎的個數為歷年面額1,000元刮刮樂之冠，並精選電動機車領導品牌Gogoro，特別規畫20個三獎「20萬元+Gogoro電動機車」，刮出機車符號就可以獲得20萬元及市價75,980元的Gogoro 3 plus，是面額1,000元刮刮樂首次規畫商品獎項的遊戲。

蔡國基說，中獎率100%的牛年生肖限定款「金牛獎」，張張都有獎，頭獎300萬元共有10個，每張售價500元；同日上市的還有「大三元」、「刮刮金樂透」、「好運到」及「超速777」等4款充滿新春好預兆的刮刮樂新品，不僅玩法豐富多元，券面設計更是討喜。今日上市的6款刮刮樂總獎項超過1,897萬個，總獎金逾99億元，歡聚時刻少不了刮刮樂，刮刮樂讓過年更快樂。

台彩表示，彩券買起來，好運跟著來！民眾不妨趁著新年好時機，發揮公益彩券愛人助人本質，一起「買彩券、做公益、積功德」，並呼籲民眾購買彩券應量力而為，避免過度投注。民眾若於春節期間欲兌領5,000元（含）以下的獎項可直接至全國各公益彩券投注站兌獎，超過5,000元的獎金則須於銀行營業日至受委託之金融機構兌獎。

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