高市府聯合19個商圈舉辦「高雄過好年」系列活動，將抽出iPhone12等大獎。（柯宗緯攝）

高市府聯合19個商圈舉辦「高雄過好年」系列活動，將抽出iPhone12等大獎。（柯宗緯攝）

國內新冠肺炎疫情升溫，面對即將過年的採買需求，高市府經發局聯合19個在地商圈，推出「2021高雄過好年」系列活動，24日從三鳳中街等地起跑，一路到2月7日，規模為歷年最大。經發局長廖泰翔表示，防疫跟在地經濟同樣重要，會取得平衡，並在各商圈加強防疫管控。

由於疫情充滿變數，不少地方縣市取消過年相關活動。廖泰翔提到，當然大家非常在意疫情的關係，但在地經濟也同樣重要，會去取得一個平衡。這次舉辦「過好年」活動前，已跟每個商圈確認過彼此防疫需求及規定，並遵循中央流行疫情指揮中心規範，會在各商圈派員宣導，民眾戴口罩、量測體溫。

高市府今早與19個商圈代表舉辦記者會，宣布系列活動起跑。廖泰翔加碼提供每個商圈2支、總共38支iPhone 12讓民眾到商圈消費抽大獎。

大高雄商圈總會理事長劉昭智指出，商圈在疫情時候都配合市政府遵守防疫相關規定，最近光華光華夜市、六合路最近也都加強消毒工作，也提醒民眾如果感冒就不要到商圈，他坦言商圈路口比較多，管制有點困難，但會派人員加強取締沒有戴口罩。

每到過年，三鳳中街採買年貨人潮擠爆，引發防疫疑慮。三鳳中街管委會理事長伍進昌表示，會再評估人數過於密集，是否進行人潮管控，並配合衛生局防疫措施，也希望給大家最好的過好年年菜。

至於是否提供試吃？伍進昌說，不鼓勵試吃啦，但也沒強制規定店家不給試吃，若要試吃必須用一次性小紙杯，而對於今年買氣，他有信心說，今年剛好大家都沒有出國，天氣又比較冷，最近三鳳中街現在生意已經非常好了，年貨價錢與往年持平，但台灣香菇因氣候關係產量減半，價格上漲2成。

(中時 )