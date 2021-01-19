近日司法界爆發前公懲會委員長石木欽及多位司法人員涉嫌接受富商翁茂鍾招待醜聞，時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日召開記者會表示，司法院的「533原則」，已淪為法界笑柄，時力認為應全面清查涉案司法人員財產，也將凍結法務部及司法院預算，要求啟動調查並在一個月內公布報告。

邱顯智指出，司法院認為「應酬吃飯5次、收襯衫3次、高級補品禮盒3盒」以上，才算違反法官倫理而移送懲戒，但不論是533原則，還是法務部「受招待5次以上、收受襯衫超過5件」的55原則，皆是對司法人員非常寬鬆的廉政標準。

陳椒華說，本案凸顯司法體制已生病。根據昨日司法院、法務部記者會所公布調查之結果，司法院雖然否認存在「533原則」，記者會卻僅公布限定於「不當往來次數較多者」，對於非「不當往來次數較多者」所存在黑數則不得而知。此外，法務部的調查報告簡報也明顯點出，情節有符合55原則才會列入調查對象。

邱顯智表示，現行「公務員廉政倫理規範」已經有禮品收受的具體標準，一次不得超過3千元、一年不得超過1萬元。此次司法機關卻以「次數」做為調查基準，這樣的雙重標準做為法律人，是難以被接受的。

邱顯智指出，以胡景彬為例，貪汙3億的財產來源交代不清楚，之後還能進而影響法官對自己的判決。同樣的，翁茂鍾自己的案件也可從原判刑8年改為4個月併科罰金。

邱顯智主張，應全面清查涉案司法人員的財產及是否有申報，依法擴大調查涉案官員有無不當利益往來或不明來源財產，甚至對於涉案司法人員過去所承辦的案件，如果有相關事證出現，更應該秉持勿枉勿縱的原則重新檢視。

王婉諭表示，事發後已要求相關單位提供完整調查報告，但法務部、司法院卻用各種理由搪塞，未來將凍結預算，要求司法部門正面面對，檢討這起重創司法公信力的弊案，以挽回國人對司法的信心。

(中時 )