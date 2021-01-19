台中市環保局長陳宏益說明台中市改善空汙達到明顯成效。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕力拚改善空汙有感，環保局秉持「先公後私、嚴格控管、提前48小時預警」等原則，台中PM2.5平均值2年改善近2成，接近國家空氣品質15微克標準，而空品不良累計天數更從2019年44天，降到2020年27天。

台中市府團隊19日移師豐原區公所召開市政會議，環保局長陳宏益簡報「藍天再現」台中2020年度空汙治理成果，他提出數據說明，盧市長2018年底上任PM2.5平均值是18.8微克，進步到2019年底17.7微克，2020年底15.4微克，中火減媒、科技稽查等政策方向見效。

陳宏益指出，台灣環保聯盟針對六都評鑑，台中市、台北市、新北市榮獲5A，另2021台北市電腦公會舉辦創新政府獎，台中市在智慧科技稽查獲得政府創新獎；籲企業與市政合作改善空汙，也希望中央鼓勵採用低碳、潔淨能源，針對汙染性能源也能加速適時淘汰。

環保局長陳宏益強調，過去考量境外、境內汙染，以及無風條件下的空汙，中火煙囪高度250公尺具有一定相關性，不只影響中、南部空氣品質，甚至遠及北部地區；中火燃煤量從過去1600萬噸，減到1229萬公噸，減了368萬公噸，是非常大的減量，是重要關鍵因素之一。

(中時 )