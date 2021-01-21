日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」今天上午10時開幕，店門口大排長龍，初估至少有500人，最早到的是一名男性，清晨5時30分就在門口等待；排隊民眾想率先嘗鮮、或買產地直送的日貨。

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」正式登台，首間門市「DON DON DONKI西門店」今天上午10時開幕營運，店舖共有3層樓，除了販售包括美妝產品、零食餅乾、服飾雜貨等日本直送商品，還有生鮮蔬果、水產及現做熟食，採24小時營業。

開幕前，店門口拉起的紅龍已排滿了人，由於人潮眾多，唐吉訶德店內最多只能容納350人，為了管控進場人數，工作人員一度在現場發手環，10時前在外的排隊人潮，初估至少有500人。

帶著3歲女兒排隊的林小姐告訴中央社記者，在邊境管制前，平均一年會去日本3次，每次都會到唐吉訶德消費，購買藥妝品；去年起受疫情影響難以出國，趁唐吉訶德開幕來買台灣買不到的商品。

林小姐笑說，女兒很喜歡唐吉訶德的企鵝，看表演時目不轉睛，嚷著要進去和企鵝拍照；小女生用稚嫩嗓音說，「要買糖果餅乾！」

鐘姓男大生說，先前到日本的頻率是2個月一次，每次都會到唐吉訶德「補貨」，除了幫自己買日本零食，也幫朋友買藥品，「昨天看到新聞，有賣一款台灣沒有的日本飲料，特地來買」。

陳姓女大生先前在日本沒逛過唐吉訶德，去年起因疫情影響無法踏出國門，今天特別前來嘗鮮。（編輯：張良知）1100119

(中央社)