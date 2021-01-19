知名即時通訊平台WhatsApp近期因為修改用戶條款與隱私條款，爆發爭議，引發不少用戶不滿跳槽到Telegram以及Signal等即時通訊平台。此風波尚未平息，竟然又爆出另一隱私爭議。印度獨立資安研究人員發現，透過在Google搜尋查詢特定的字串，竟然會出現WhatsApp用戶私人號碼的搜尋結果，懷疑這可能與WhatsApp網頁版本有關。

WhatsApp發言人曾在2020年3月份表示，WhatsApp網頁版全都加入了noindex的標籤，也就是不會讓Google搜尋引擎的爬蟲機器人將這些網頁編入索引，意即無法被查詢。但是印度獨立安全研究人員 Rajshekhar Rajaharia 仍在日前發現，使用特定字串在Google搜尋進行查詢時，竟然找得到用戶電話號碼等重要個資。懷疑是使用WhatsApp網頁版的用戶的相關資料，錯誤的被Google搜尋的機器人在索引網路資料時被自動收集，並且也呈現在搜尋結果之中。

該研究人員發現此情況後，向印度亞洲新聞服務社（IANS）舉報。Rajshekhar Rajaharia指出，如果有WhatsApp用戶使用個人電腦或是公司用電腦，登入WhatsApp網頁版，他們的電話號碼就會被Google搜尋給索引（indexed)，而被索引的電話號碼是私人用的，並非用於工作聯絡的電話號碼。

與此事件略有相關的是，先前在2020年2月份曾發生過WhatsApp用戶將群組討論連結主動分享在網路上，因此導致約有47萬條私人群組連結被Google搜尋索引的事件。Google後續已經將這些人私人群組連結的結果從搜尋中刪除。但是近期仍舊發現，WhatsApp網頁版用戶的私人電話號碼仍舊被Google搜尋引擎列入索引的情況。

而據了解，當前WhatsApp用戶私人號碼疑似被Google搜尋引擎錯誤列入索引的事件，Facebook方面（WhatsApp母公司）以及Google方面都尚未完整解決。WhatsApp在2020年2月用戶數量突破20億，而印度約擁有4.5億網民，其中WhatsApp用戶在當地就佔4億，市佔率相當驚人，是印度當地最為盛行的即時通訊軟體。在即時通訊平台中，以用戶數來分，排在WhatsApp之後的是Facebook Messenger，全球用戶數約有13億；微信（WeChat）靠中國大陸市場搶下11億用戶，Telegram則有約4億用戶，LINE以及Kakao Talk則分別約有2億用戶。

(科技)