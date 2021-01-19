捷運綠線去年底因電聯車軸心斷裂而暫停試營運，台中捷運公司19日表示，改善後軸心分已兩批運抵台灣，首批完成抽測檢驗，在降伏強度、抗拉強度及硬度都符合設計標準，首部列車已於14日上正線測試，今起每周2次將各安排3列車上正線運轉測試。至於通車時程，須經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查通過。

台中捷運公司指出，台中市府要求改善後軸心檢驗必須更嚴謹，原廠已分別於美國、法國進行組裝確認驗證及設計驗證測試，已分兩批運抵台中北屯機廠，由施工單位台北市政府捷運工程局再抽測檢驗。

首批抽測軸心經送至SGS（台灣檢驗科技股份有限公司），檢驗報告結果出爐，在降伏強度、抗拉強度及硬度等均符合設計標準；第二批抽測軸心，於1月14日送金屬工業研究發展中心，目前仍在檢驗中。

中捷公司董事長林志盈指出，列車安裝好改善後軸心後，必須先在北屯機廠內測試軌測試100公里，經回廠檢查無異常後，再上正線進行營運模式300公里運轉測試。

首列列車已於1月14日上正線測試，全部18列車預計2月2日完成裝設改善後軸心、2月9日前完成正線測試。

林志盈表示，列車完成空車正線運轉測試後，將再擇一列車以沙包模擬列車滿載536人的車況，進行全線載重測試，時程另由北捷局與車輛原廠川崎重工研提。此外，所有測試結果都須送交「台中市政府捷運故障審查委員會」審查通過後，才能進一步討論恢復試營運時間。

(中時 )