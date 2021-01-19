國泰證券持續精進服務品質，再獲國際專業獎項肯定，亞元雜誌《Asiamoney》甫公布的「2020年度機構法人票選」及首屆舉辦「零售經紀商票選」結果，國泰證券登上榮譽榜，創下2017年以來最閃耀的表現。

國泰證券於機構法人票選榮獲「最佳本土券商、最佳銷售服務、最佳企業訪問、最佳交易執行及最佳蘋果供應鏈研究團隊、最佳業務員」共計6個獎項殊榮，此外，首屆舉辦的零售經紀商票選，國泰證券更榮獲「台灣最佳零售經紀商」。這兩項來自機構法人與零售經紀的票選肯定殊榮，代表國泰證券於海內外深受機構法人及終端零售市場投資人的高度喜愛與肯定。

2020年《Asiamoney》首度將券商票選從機構法人端拓展至Reatail零售經紀投資人端，舉辦亞洲區Asiamoney Best retail brokerages九個國家／地區最佳零售經紀商票選，包括中國、香港、新加坡、臺灣等地。

國泰證券於首屆零售經紀商票選，即拿下「台灣最佳零售經紀商」，於「網路／行動交易平台、佣金收費、交易執行速度及客戶服務」拿下最高滿意度及得票數。

國泰證券表示，感謝投資大眾的支持，讓國泰證券有幸成為第一屆Asiamoney Best retail brokerages「台灣最佳零售經紀商」，《Asiamoney》透過四項調查進行票選，充分證明了在零售經紀業務版圖，國泰證券於交易下單、手續費收取、客戶服務等範疇的高度用心，未來國泰證券也會繼續秉持著服務客戶需求的核心宗旨，以終為始，視客為親，將客戶的需求放在服務的首位，提供最適切與最到位的數位證券投資服務，滿足投資旅程中每個重要關鍵點的數位服務體驗。

國泰證券於首屆零售經紀商票選嶄露頭角，機構法人票選結果亦不遑多讓，拿下「最佳本土券商、最佳銷售服務、最佳企業訪問、最佳交易執行及最佳蘋果供應鏈研究團隊」高達五項前三名殊榮，以及「最佳業務員」第一名，共獲六項獎項，創下近年來最亮眼的表現。

國泰證券深度經營法人業務服務，在客戶端享有高優質的好口碑，舉凡法人機構交易服務，提供法人說明會、企業參訪及高峰論壇等服務，給予專業投資建議。國泰證券法人客戶涵蓋海內外，在國內，客戶廣布各專業領域，涵跨大型壽險公司、銀行業、投信與票據公司等，由於業務團隊貼近客戶，提供完善的客製化服務，法人業務服務與專屬的策略性合作，更被台灣機構法人視為重要的經營夥伴。

國泰證券亦積極布局國外機構法人，目前客戶已遍布全球，囊括美系大型資產管理業者、歐洲大型投資機構以及日本一線金融業者等，國泰證券表示，2020年全球新冠疫情大肆流行，邊境關閉，致使過往以海外商務拜訪、舉辦客戶與廠商面對面投資論壇為主的商業服務模式，改為線上進行。

展望2021年，國泰證券對於海外機構法人的服務仍舊將持續進行，即便無法面對面交流，也要讓客戶充分感受國泰證券細緻與到位的投資服務，國泰證券相信，堅實的研究團隊加上深厚的投資研究基底下，搭配數位科技的金融實力，將為客戶再開闢獨特有感的投資服務體驗。

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