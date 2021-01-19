2020年對所有人來說是始料未及的一年，農曆春節後因疫情衝擊對股市更是一波震撼教育，不過，日盛金(5820)旗下日盛證券統計近10年台股封關期間的行情，美股上漲機率都超過60％以上；今年因美國疫苗接種，疫情可望明顯好轉，加上第四輪財政刺激經濟復甦，美國、歐洲及日本三大央行持續寬鬆，Fed將維持長期低利率，資金行情有利推升股價。

日盛證券統計，近10年台股封關期間的行情，無論是道瓊、S&P 500、Nasdaq、費城半導體，上漲機率都超過60％以上，又以費城半導體指數表現最佳，過去10年第1季漲幅平均為7.33％，上漲機率高達90％，因此投資人可參考第1季與農曆春節期間的行情逢低布局以提高投資勝算。

在各大投銀看好股市延續多頭氣勢，經濟持續穩健增長的環境下，建議投資人留意周期性股票、經濟重啟受惠股及估值合理的成長型股票，金融、原材料、工業等類股有望成為美股領頭羊，美股五大巨頭FAAMG 應從疲軟的經濟成長趨勢和低利率當中受益，投資人不用擔心這些熱門科技股面臨類股輪動、或可能走向泡沫化。

近年來有愈來愈多國人想投資美股，卻不知從何下手，如果透過國外的財經網站，不但資訊量龐大，可能會因為語言隔閡漏掉重要訊息，日盛證券指出，與美國芝加哥期權交易所(CBOE)合作，推出日盛Smart APP「日盛美股通」，是國內首家提供美股即時報價的券商，不僅報價即時，還有個人化的自選清單與簡單易懂的操作介面。而台股封關期間海外交易維持正常運作，日盛證券提供24小時春節不打烊服務，透過「日盛美股通」線上交易仍可參與美股投資。

(時報資訊)