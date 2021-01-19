連兩日收黑的日經指數，19日在投資者進場撿便宜下，汽車族群和半導體相關類股扮演領漲角色。日經225指數早盤收28,603.85點，上漲361.64點，漲幅1.28%。東證股價指數早盤暫收1,856.62點，上漲11.13點，漲幅0.6%。

SBI證券表示，市場早盤又在回補，前一日錯殺的股票。早盤日經上漲表示日股基本面很強，可以不受18日休市的美股影響，自己可以走自己的路。

18日中國大陸報告經濟成長好消息，不僅對提升亞洲區經濟發展有正面效果，同時，也讓投資人增加景氣回春信心。根據中國大陸官方數據，第四季經濟成長超過市場預估值，年增率為6.5％。

晶片相關類股，仍然是投資人追逐的對象。羅姆（Rohm）在野村證券（Nomura Securities）上修目標價後，股價立刻上漲4.16％。

同時，東電化(TDK)漲1.88％，東京威力科創(Tokyo Electron)漲1.87％，日本電產(Nidec)小漲0.28％。

汽車類股同步走揚，日產上漲4.07％，馬自達上漲5.09％。另外，豐田上漲0.89％，本田也漲1.47％。

迅銷(Fast Retailing)漲3.15％，報載19日將推出自家商店可使用的UNIQLO Pay行動支付方式。

東證指數中，表現最差的是下跌1.97％的豪雅與下跌0.61％的7&I控股。

(時報資訊)