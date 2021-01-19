英國企業團體周二對政府提出呼籲，要求政府額外的和立即的76億英鎊(約103億美元)緊急協助，表示無法等到財政部長在三月才提供的新冠支援。

英國產業聯合協會(CBI)周二的聲明指出，隨著英國進入封鎖，英企調整脫歐後的步調，企業正在員工和投資上面臨重大決定，需要知道其財務生命線是否能延續。

財政部長桑納克(Sunak)在去年已數次延長支援方案，並表示傳染病的相關措施將在該財年花費2800億英鎊，英國進入和平時期以來最大預算赤字。

CBI認為，桑納克應該將廣泛的就業維持方案的補助行動延長到6月，目前僅到4月；另對復甦緩慢的產業例如航空業，能有針對性的就業支援。

企業應有更多時間來償付增值稅，因新冠受創和遭封鎖企業的營業稅減免，應該再延長。

CBI主管Danker指出，過去的經驗顯示，商業支援和社交封鎖應該同時進行，兩者不該忽然停止。Danker並認為，要提高企業稅率還是太早；泰晤士報指出，財政部已經擬定計畫要增加企業稅，以彌補公債提高。

(時報資訊)