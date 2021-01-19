明道日前與國際知名運動品牌合作，在抖音開啟了他首場直播帶貨專場，突破明星首場直播帶貨的多項紀錄，他在8小時內狂吸近9000萬台幣，超過1262萬人次觀看直播，湧入7萬1千張以上訂單，直搗該平台明星首秀直播專場紀錄，空降NO.1，展現他超高的人氣與優秀的帶貨能力。

明道在此次直播過程中，親身試穿多套運動單品並分享感受，親力親為爲觀眾展示，絲毫沒有生疏之感。他透露在8小時之間只吃了一個漢堡和上了一次廁所，專注在與網友分享，讓人感嘆他的專業與敬業。

明道與運動品牌合作首場直播帶貨專場，狂吸9000萬台幣。（恆星影業提供）

在互動環節，他還與粉絲合唱昔日「183 Club」膾炙人口夯曲《迷魂記》，瞬間變成個人演唱會，令粉絲和在線觀看的網友們大呼過癮，紛紛陷入回憶殺。

明道近期參與《追光吧哥哥》、《平行時空遇見你》等兩綜藝節目霸屏螢幕，日前在《追光吧》以弗拉明戈的表演形式重新演繹了張惠妹經典歌〈我可以抱你嗎〉，面對這樣熟悉的曲目，明道透露自己絲毫不敢大意，除了在繁忙的行程中一有空就抓緊時間練習，與同組的「哥哥」們，也會一起共同排練討論。

明道在節目中一襲帥氣黑衣，胸前大開深V，狂吸觀眾眼球。（恆星影業提供）

他以一襲利落帥氣黑衣，胸前大開深V，與紅衣女伴熱烈對舞，讓觀眾感受到帥氣鬥牛士的異域風情，英氣挺拔的身材，讓網友打趣說：「這是寒冬中的冰淇淋，要噴鼻血了！」

(中時 )