南投縣長林明溱日前透過line群組，傳送網傳政府以繪本宣導萊劑流言，民進黨發言人顏若芳今天表示，民進黨已在官方臉書說明這是錯假訊息，呼籲林明溱應立刻公開坦承自己做了最糟糕的錯誤示範，向社會大眾道歉。

網路最近流傳美國肉類出口協會在華辦事處2012年出版《牛牛這一家》的繪本中，牛爸告訴小牛，「萊克多巴胺是高蛋白，可以讓肉變結實，還可減少排泄物，健康又環保！」遭網友痛批「這個鬼政府開始教小朋友，萊克多巴胺是好東西了！」林明溱日前在群組轉貼該頁面和網友的說法。

顏若芳今天表示，民進黨已在官方臉書，以及錄製影片說明，網路平台上流傳一則美牛繪本的內容是錯假訊息，這是由民間單位發行的刊物，早已停刊絕版，根本不是由現在的政府所發行的刊物。

她說，我們除了看到網路上有心人士刻意進行系統性操作外，也看到南投縣長林明溱在縣府群組惡意散播這樣的謠言，意圖賴給現在的政府。她批評林明溱作為縣市首長，看到錯假的訊息不但沒有查證，卻帶頭在縣府群組散佈，成為謠言的散播者，身為地方父母官，做出錯誤的示範，應立刻向社會大眾道歉。

顏若芳表示，很遺憾的，看到林明溱縣長這樣行為被揭露後，不但沒有道歉，反而在回應記者時，不敢回應他這樣錯誤行為，甚至公然說謊，說「他一直都反對肉品添加萊劑」。

顏若芳指出，事實會說話，林明溱擔任立委的時候，2012年立院在表決美牛開放時，他是投下同意票，這些紀錄都清楚登載在立法院的公報上，不禁讓人質疑，難道林明溱縣長你不敢想起，2012年投下同意票的事情嗎？還是為了圓一個謊，撒了另一個謊？「這樣一再撒謊，林明溱縣長你是要怎麼面對南投縣民呢？」

她呼籲，「誠實為上策」，林明溱縣長應立刻公開坦承自己做了最糟糕的錯誤示範，向社會大眾道歉。若當年林明溱如果覺得開放美牛沒有問題，現在反對美豬，「是在哈囉？」

顏若芳表示，符合國際標準的肉品，依據科學證據，對健康不會有疑慮，但刻意渲染模糊事實的說法，更凸顯國民黨過去開放美牛與今日立場的矛盾，也無助於台灣整體利益的發展。

(中時 )