兩岸情勢緊張，共軍幾乎天天侵擾我海空域，更針對攻打台灣設施進行演習。國軍第三作戰區今天模擬敵軍突襲佔領桃園機場，裝甲584旅 以「聯合兵種營」獨立遂行聯合作戰，奪回桃園機場。值得注意的是，本次操演陸軍訓練用UAV無人飛行載具，盤旋戰場監偵，讓指揮官能迅速判明敵軍主力位置。

本次操演模擬敵軍猝然突擊我機場，為爾後作戰創造有利態勢。操演單位在接獲作戰命令後，首先由戰砲排以CM22 120公厘迫擊砲車實施先期火力壓制；監偵排運用UAV無人飛行載具，判明敵軍主力位置後，掩護後續主力發起攻擊；狙擊組發現敵軍重要指揮官後，立即實施遠程狙擊。

本次操演陸軍訓練用UAV無人飛行載具，盤旋戰場監偵，讓指揮官能迅速判明敵軍主力位置。（陳怡誠攝）

接續由反裝甲排以 M1045 拖式飛彈車實施對敵堅固工事射擊；戰砲排以CM22 120公厘迫擊砲車實施攻擊前準備射擊，掩護主力CM11戰車、CM32、CM33及CM34裝步戰鬥車發起攻擊，部隊採乘車、下車衝鋒奪回目標。

第三作戰區指出，因應未來防衛作戰型態，擔任本次操演部隊的裝甲584旅於去年完成「聯合兵種營」組織調整，已具備「早期監偵目標、集中火力打擊、快速機動應援、獨立遂行作戰」之能力，同時結合高新武器漸次換裝，搭配武器載臺網路通信系統，使戰場圖像數位化、指管扁平化，並以科技取代人力、火力取代兵力之可恃戰力，有效遂行聯合作戰。

針對首次在操演亮相的訓練用無人直升機，聯兵一營營長黃煜庭中校表示，UAV可以爬升3公里，遙控距離5公里，強陣風6級以下可實施操作。透過UAV可以讓指揮官更加了解戰場，使得戰場透明化，也可以把相關資訊回傳給火脅中心讓指揮官下達命令。

軍方透露，正式的無人直升機預計明年第一季撥交部隊使用，但為了讓訓練有延續性，因此軍方先行採購訓練用、低強度的無人直升機。

(中時 )