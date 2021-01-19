本國籍30多歲男子，為維持家中經濟需要，2年前到澳洲打工存錢，近期發生意外，導致脊椎3處骨折，肺部出現感染，目前插管治療中，醒來後的最壞情況可能是下半身癱瘓。受新冠肺炎疫情影響，目前澳洲仍在鎖國，人在台灣的家屬無從探望，正為男子的醫療費用煩惱，盼政府給予協助，也盼善心人士幫忙募款。中央流行疫情指揮中心表示，這名個案可以申請專案，入境有困難的地方，指揮中心會給予協助。

男子的爸爸很早就過世，為了維持家中經濟需要，與哥哥在2018年一起到澳洲打工存錢，哥哥去年先行回台，男子則繼續留在當地。今年1月9日，男子在當地發生意外，在台的家屬因澳洲鎖國，只能輾轉了解男子的情況。

醫院告訴家屬，男子的脊椎有3處骨折，傷到神經，且肺部感染，目前在進行插管治療，最壞的情況下半身癱瘓。男子的哥哥、游先生說，因為擔心弟弟的情況，媽媽每天以淚洗面，晚上都失眠，弟弟出意外以來，幾乎每天睡不到3小時，一想到弟弟就會哭。

游先生表示，澳洲目前仍處在鎖國狀態，不開放入境。據了解，若要將弟弟後送回台，一趟得花上數百萬元，且澳洲醫療費用高昂，加護病房一天動輒數萬元，目前只能盡量籌錢救弟弟，希望各界、政府給予協助，他也向駐墨爾本辦事處求助，希望弟弟能順利回台。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，以這名個案來看，是可以申請專案，首先要先看澳洲的醫院評估能不能出院，入境上有困難的地方，指揮中心會給予協助，請游先生洽詢移民署服務站申請。

對於在澳洲的醫療費用，健保署長李伯璋說，理論上是可以核退，但不是全額，每日住院上限是5738元，可以給付多少天需有專業審查醫師決定。根據健保署規定，保險對象如到國外發生不可預期的緊急傷病，須在當地立即就醫時，須在急診、門診治療當日或出院日起算6個月內，檢具診斷書或證明文件等，來申請核退，民眾可洽健保署各分區業務組辦理。

游先生募款帳號：045506036881

銀行：國泰世華

(中時 )