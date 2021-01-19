新竹1名3歲男童，4年前在楊姓保母家中頭部重創成為植物人，楊女被訴重傷害罪，歷審依過失致人重傷罪將她判刑2年，經撤銷發回後，台灣高等法院更一審審酌她疏於妥適照顧及保護於案發時年僅3歲幼童致重傷，考量已與家屬達成調解成立、坦承犯行，判刑2年。可上訴。

未領有保母人員技術士證的楊姓女子，2017年1月間起，在新竹市住處所，以日薪1000至1300元的代價，受趙姓女子委託，全日托育趙女的3歲兒子。楊女被控同年7月27日上午10時許，毆打趙姓男童的頭部，並抓起男童去撞地板和牆壁，造成男童頭部受重創成植物人。

更一審開庭時法官詢問楊女在孩童受傷時在幹嘛？楊女則表示，當時她去上廁所，出來時看到孩童在床上跳，摔落地面時頭未落在軟墊上。檢方亦質問楊女，為何事發現場在牆上200公分高處會濺有血跡？楊女對於提問完全則回應不出，並說此案僅是過失。

更一審佐以醫師證詞，認為幼童頭部出血，為不同時間之出血，為外力所造成等情，然無法確認係「遭被告毆打或施力抓撞地板、牆壁」，抑或為棏女其他故意傷害犯行所致。

此外，案發現場牆面發現高度自180公分至204公分不等之3處血跡，與其餘血跡高低落差非小，血跡之間之擺設及雜物並無血跡反應，且幼童案發當日送醫急救時，其頭部及身體外觀均無明顯之出血跡象，無法認定幼童遭施暴，不能認定楊女涉犯故意重傷害犯行。

(中時 )