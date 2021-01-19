大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》去年播出後大獲好評，節目找來30位30歲以上的女藝人，透過歌舞訓練，要PK才藝、比人氣和舞台魅力，爭取組全新女團的機會，第一季由寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯、黃齡共7人，取得組女團「X-SISTER」的機會，而隨著《乘風破浪的姐姐》第二季即將播出，參賽名單也引發關注，對此，製作單位在今（19日）曝光選手名單。

《乘風破浪的姐姐》不僅推出「X-SISTER」女團引發話題，就連被淘汰的女星伊能靜、鍾麗緹、袁詠琳等人都靠這節目再翻紅，而隨著《乘風破浪的姐姐》第二季即將播出，選手名單也引發外界熱議，對此，製作單位稍早則在官方微博曝光首波參賽選手陣容，有張柏芝、董潔、董璇、胡靜、程莉莎、左曉卿、李慧珍、金巧巧、楊鈺瑩以及天后級的歌手那英。

那英加入陸綜《乘風破浪的姐姐》。（圖／取材自乘風破浪的姐姐微博）

節目介紹那英時寫下：「當導師 唱金曲 拿金獎，我姐那英 這一次征服自己」，字裡行間滿是對那英表現抱著高度期待，同時，節目以「拿影后 做辣媽 我姊張柏芝 這一次關閉濾鏡 持靓登場」介紹張柏芝，董璇則是「演戲 跳舞 獨當一面」，董潔則是被評為「冠軍舞者 實力演員」。

董璇加入陸綜《乘風破浪的姐姐》。（圖／取材自乘風破浪的姐姐微博）

董潔加入陸綜《乘風破浪的姐姐》。（圖／取材自乘風破浪的姐姐微博）

隨著首波的10位重量級選手曝光，一字排開、陣容堅強，也讓外界好奇，其餘的參賽選手究竟有誰，女星陳妍希、容祖兒、阿嬌過去都曾被點名，就等節目早日宣布第二波參賽選手名單。

(中時新聞網)