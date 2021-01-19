不是冤家不聚頭，國民黨立委陳玉珍和基進黨立委陳柏惟，兩人因政治立場不同，在立法院攻防中多次較勁，但沒想到兩人竟有血緣關係？按照輩分來說，陳柏惟應該叫陳玉珍姑姑，而陳柏惟也透露，私底下都會稱她是「姑婆玉」。

陳玉珍近日接受《東森新聞》採訪時表示，照輩分，陳柏惟要叫她姑姑，是同一個血脈下來的；因為金門夏興姓陳的移民到澎湖二崁，她知道陳柏惟父親是二崁那邊的人，所以兩人是同一個陳氏宗親的下面一派。

陳柏惟則說，澎湖跟二崁的確是有這樣的血緣關係，自己是第21到23代，所以其實血緣關係很久了。他也強調，同宗裡面也會「有好人跟壞人」；而陳玉珍名字有個「玉」，說是他的姑婆，因此私底下都會叫陳玉珍「姑婆玉」。

事實上，兩人在第一天進立法院時就相認了，當時陳玉珍直呼，「叫姑婆太老了，叫我姐姐」。此外，陳玉珍也分享族譜口訣，「公侯可期，詩書為上，用是振拔，千載垂芳。」

不過，雖說是遠房親戚，兩人也免不了政治口水戰。陳柏惟因2019年嗆賭雞排一事成為話題人物，並稱時空背景不一樣，昨（18）日受訪時還放話，「他們2020就沒有把我罷免掉啊，輸不起」。陳玉珍則認為陳柏惟涉及詐賭，欺騙人民。

(中時新聞網)