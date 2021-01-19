捷克國家公共衛生研究所（National Institute of Public Health）今天表示，國內出現最早於英國現蹤，傳染力更強的變種病毒。此外，捷克外交部長也在今天證實自己染疫。

截至目前，人口1007萬的捷克已有1萬4449人染疫病故，本月平均每天有超過150人喪命。

科學家認為，最早在英國發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒傳染力更強，儘管他們不認為變種病毒會引起更嚴重病症，卻會讓醫療體系承受更大壓力。

衛生部長布拉特尼（Jan Blatny）在記者會上表示，最近確診的病例中，約有10%可能染上變種病毒，這對醫療體系未來的工作負荷量構成風險。

布拉特尼告訴記者說：「它蔓延的較快，意味著（數量）遲早會超過傳染較慢的病毒，所以我們有幾個月的時間做出有力的因應。」

捷克外交部長佩崔切克（Tomas Petricek）今天表示，他的COVID-19檢測結果呈陽性反應。

現年39歲的佩崔切克是第4位確診的政府部長，他說自己感覺疲累，但沒有出現嚴重症狀。除了線上會議，他已取消所有（面對面）會議。

佩崔切克透過發言人發布聲明說：「保重，也保護好你至親的人。我祝福大家身體健康。」

(中央社)