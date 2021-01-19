埔里警分局日前接到一名日籍華僑女子報案，表示她騎車經過埔里鎮中正路時，隨身錢包不慎掉落，遺失居留證和錢包內現金，內心十分著急。警方循線竟發現一名埔里男子，撿到錢後據為己有，因涉侵占遺失物罪嫌，已函送南投地檢署偵辦。

埔里派出所受理該案後，立即協同報案人女子前往現場及附近實施查訪，沿途調閱各民宅及路口監視器，鍥而不捨地逐一蒐集並分析監視器相關畫面，順利在一處民宅自家裝設的監視器中，發現一名林姓男子騎乘腳踏車經過該地點，疑似撿起一個錢包看了後竟佔為己有然後揚長而去，惟該監視器畫質不清晰，於是警方遂繼續推斷其行經路線，再調閱監視器畫面，確認該男涉有嫌疑，遂立即通知其到案說明。

林姓男子在接獲警方通知後，深知案情敗露已無法隱瞞，主動到所說明，並坦承犯行不諱，其表示除將現金佔為己有外，另將錢包及所有證件隨機丟至和平東路某郵筒內。

林男因一時起了貪念而犯下不可挽回的錯誤。全案訊後將林男依涉侵占遺失物罪嫌，函送南投地方法院檢察署偵辦。

錢包失而復得後，女子感受警方面對這種小案子卻能夠本著同理心去主動處理，鍥而不捨的追查並積極協助找回遭侵占的財物及丟失之證件，著實讓人內心感動，對處理員警的熱忱服務，致上無比感謝，直稱讚埔里除了「好山、好水」外，連波麗士大人也讓人覺得「好貼心」。

埔里警分局分局長方秋梅特此呼籲民眾，如撿到拾得物品應即刻送交警方處理，切莫因貪圖一時利益而觸法，因小失大實在是得不償失，「拾金不昧」才是最好的美德。

(中時 )