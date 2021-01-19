◎藍疑5G補助圖利 綠:國家戰略價值

藍營立委近日砲轟執政黨撥155億補助5G電信業者根本是退佣、圖利。綠委鄭運鵬今日回應，去年NCC釋出執照後，就希望業者加速建置基地台效率，這是國家戰略價值。

◎ 台彩春節加碼 總獎金8.6億

台灣彩券公司19日宣布今（110）年春節加碼內容，加碼總獎金新臺幣8.6億元創近4年新高。

◎失業男隨機搶女教師 榔頭當街擊殺 5度判死

高市失業男子劉志明6年前持鐵鎚在左營哈囉市場打死退休陳姓女教師，光天化日下劫財還殘忍性侵，歷經5次審判，高雄高分院更三審19日宣判，劉男犯強盜殺人罪，判死刑、褫奪公權終身。

◎國羽球公開賽 戴資穎直落二獲勝

豐田泰國羽球公開賽今天點燃會內賽戰火，女單世界球后戴資穎首日就登場，在女單32強迎戰地主選手蘇潘妮妲（Supanida Katethong），小戴僅花29分鐘便以21比16、21比11直落二過關。

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(中時新聞網)