本月LME鎳價續揚，目前每噸漲至1.8萬美元之上；隨著主要原料價格續揚，市場預期，上游不鏽鋼廠燁聯(9957)、唐榮(2035)1月底前將開出的2月不鏽鋼內外銷價格，有機會持續漲價。

近日受菲律賓禁止開採鎳礦，印尼青山集團不鏽鋼板外銷價每公噸大漲60美元，加上中國大陸新能源車鎳電池需求強勁，提振市場對需求增加的預期。周一，LME期鎳上漲49美元，為每公噸18056美元。

業界認為，若鎳價維持高檔，燁聯、唐榮1月底前將開出的2月內外銷價格，在原料成本墊高與下游加工廠追漲補貨帶動下，可望再調漲產品價格，下游的允強(2034)、彰源(2030)也將反應成本，調漲售價。第一季不鏽鋼景氣，可樂觀看待。

先前國際鎳價每公噸一度跌破1.7萬美元，但上周隨著菲律賓政府禁止開採紅土鎳礦，導致供給減少，鎳價一路飆漲，15日期貨價每公噸漲破1.8萬美元，再創近六年多來新高，且鎳月均價每公噸也漲到17,650美元之上，較12月上漲逾830美元。

鎳價去年下半年起一路走揚；去年底隨著國際鎳價續漲，燁聯今年開紅盤大漲，2021年1月不鏽鋼內外銷盤價大漲，其中，304系列大宗熱冷軋不鏽鋼品每公噸大漲5,500元，另一上游大廠唐榮也同步漲5,500元。

在國際鎳價飆漲，原料成本大增帶動，燁聯全面調漲2021年1月內外銷盤價，內銷價部分，304系列大宗熱冷軋不鏽鋼產品每公噸大漲5,500元、漲幅近7%，另430系列產品每公噸大漲4,000元；外銷價則依不同規格每公噸大漲150～250美元。

另外，燁興(2007)1月盤價，也是大漲開出，其中，不鏽鋼盤元每噸大漲6000元，碳鋼盤元每噸大漲3500元，反應目前碳鋼及不鏽鋼原料飆升，帶動價格進一步大漲。

(時報資訊)