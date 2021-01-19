飽受疫情所擾的日本，因為醫療系統已經負荷不了，導致在家治療的染疫者暴增。根據目前最新統計，日本新冠居家療養者已達9442位，創下疫情以來最高紀錄。
18日晚間，日本新確診者為4925人，不幸疫歿者則增加58位。17日的統計，當時全日本新冠重症病患為973人，也連15天刷新紀錄。
目前日本主要城市新確診者狀況為，東京都1204人，已連續6天在4位數以上。神奈川縣957人，大阪府431人。至於全日本在自己家裡治療的染疫患者，最近一次統計有9442人，並創下疫情爆發以來最高紀錄。
(時報資訊)
飽受疫情所擾的日本，因為醫療系統已經負荷不了，導致在家治療的染疫者暴增。根據目前最新統計，日本新冠居家療養者已達9442位，創下疫情以來最高紀錄。
18日晚間，日本新確診者為4925人，不幸疫歿者則增加58位。17日的統計，當時全日本新冠重症病患為973人，也連15天刷新紀錄。
目前日本主要城市新確診者狀況為，東京都1204人，已連續6天在4位數以上。神奈川縣957人，大阪府431人。至於全日本在自己家裡治療的染疫患者，最近一次統計有9442人，並創下疫情爆發以來最高紀錄。
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