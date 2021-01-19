星展銀行舉辦2021年第一季投資展望線上記者會，星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，今年美元走勢仍將偏弱，在股市方面資金轉進價值股，股市升勢可望延續，隨著價值股與表現落後的產業呈現補漲的走勢，股市已經進入健康且廣泛性的上升趨勢。投資人應採取槓鈴式投資策略，持續佈局成長型與收益型資產。

在投資主軸上，陳昱嘉建議佈局I.D.E.A.的成長機會，也就是Innovators、Disruptors、Enablers和Adapters(創新者、顛覆者、推動者和適應者)，同時，疫苗發現的受惠者也可望呈現反彈走勢；其中包括旅遊相關公司、亞洲房地產、全球銀行和能源類股。

新冠病毒疫苗研發相關的樂觀消息，給了全世界經濟恢復正常的希望。星展集團預期，全球封鎖措施可望逐漸停止，2021年企業獲利將呈現復甦。隨著價值股與表現落後的產業呈現補漲走勢，股市已經進入健康且廣泛性的上升趨勢。投資人應採取槓鈴式投資策略，持續佈局成長型與收益型資產。

星展集團認為，美國聯準會將公司債納入量化寬鬆政策可購買的資產，顯示信貸市場仍然安全，可作為投資人槓鈴式投資策略中的收益型資產。就收益率與違約率而言，星展集團相對看好亞洲和歐洲BB/BBB等級的信貸。

(時報資訊)