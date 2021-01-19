外交部發言人歐江安。（趙婉淳攝）

美國準總統拜登將於美國時間1月20日正式就任，外界關注我方是否受邀出席就職典禮，外交部至今未鬆口，發言人歐江安今天表示，駐美代表蕭美琴將透過最適當方式，向美國拜登新政府，表達台灣最誠摯的祝賀，並持續穩健地深化台美間全方位的合作夥伴關係。

美國準總統拜登將在20日宣誓就職，成為美國第59屆總統，典禮將在國會舉行，主題已確定為「團結的美國」（America United），因應防疫，就職典禮不開放群眾參加。

外界關注我方是否受邀出席拜登新政府的就職典禮，外交部發言人歐江安今天說，我國會用最適當的方式，向美國新政府表達來自台灣最誠摯的祝賀，也期待未來和拜登新團隊持續密切合作，在既有的堅持與友好的深厚基礎之上，與美國新政府團隊，持續穩健地深化台美之間全方位的合作夥伴關係。

歐江安表示，美國新任總統拜登訂在美東時間1月20日就任，美方基於相關防疫考量，決定縮小第59屆美國正副總統就職典禮，對此表示尊重，另外，美國為了加強維安，華盛頓哥倫比亞特區從現在到1月24日進入緊急狀態。

(中時 )