近來因寒流來襲，氣溫驟降，許多民眾使用暖暖包取暖。市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質。鐵粉接觸到外界的空氣與水氣，開始氧化產生熱，鹽則可催化鐵的氧化。暖暖包因為內含多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。

環保署建議民眾，暖暖包含有活性碳，其實具有除臭、防潮的功能，可放在衣櫃、鞋櫃等地方使用，但務必先確認已不再發熱，以免造成危險。而使用過的暖暖包，請務必打包好丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理。

暖暖包每包約5公克重，若廢棄暖暖包不是一次性大量集中的送往焚化爐處理，將不會對爐體造成危害，而焚化爐的空氣污染防制設備也可有效處理戴奧辛，避免排放到大氣中。

近來天冷，建議民眾可挑選有節能標章及能源效率標示的電暖爐、冷暖氣機等，在禦寒之際，也能為環境盡一份心力，減緩氣候變遷造成的影響。

(工商 )