台中西川淑敏舞踊知家歡慶成立3週年，跨界展出「霍剛、李光裕雙個展」，展期自即日起至5/31。霍剛是國際幾何抽象大師，李光裕則被譽為台灣當代最偉大雕塑藝術家，共為台藝大傑出校友，西川淑敏團隊特別以李光裕作品「四季」為主題的發表經典舞蹈系列，分為春、夏、秋、冬四個篇章，呈現跨界合作的人文對話。

西川淑敏老師是台灣獲日本西川流師範証照的第一人，致力推廣日本舞踊，位於台中市英才路舞踊知家，200坪空間除了西川流日本舞踊文化，更加入藝術展覽和講座，讓其充滿人文知性的殿堂。

這次雙個展座談會，由李光裕首席弟子國立台藝大教授楊北辰、華巍藝術新聞總監賴慕芬、采泥藝術林清汶董事長、西川淑敏，暢談關於雕塑與哲學的連結性。藝術理念上志同道合，更發現雕塑與舞踊，從形態到精神藏有許多共同點，皆展現出柔韌而堅定的力量。這場跨界藝術合作集結了雕塑與舞踊的哲學，在多元空間綻放山水幻化的四季舞曲，著實為嶄新而精彩的藝術饗宴。

楊北辰表示，李光裕用西方的技法講述東方的東西，以黑畫白，以實講虛，充滿靈氣、謙遜、低調及內歛，絕對是台灣表現最精彩的雕塑家；李光裕最新創作卷軸系列的「秘境」「山音」和「四季」，有鏤空、有留白，充滿中國山水意境。

其中，「四季」以大型屏風表現荷、葉、蓬隨季節更迭的榮枯變化，並以不同的鍛鑄溫度技法，替盛開的荷花妝點粉色容顏，看起來如水墨渲染手法，難度極高，為李光裕最新創作，也是此次展覽的重點作品。

受邀至現場參觀的台灣藝術大學校長陳志誠表示，國際級幾何抽象大師「霍剛」，及台灣當代最偉大的雕塑藝術家「李光裕」攜手合作，不僅展出兩位華人經典藝術家的最新創作，更與日本舞踊現代空間自然融合，集結禪淨精神的純粹與細膩，運用光影及虛實帶出寧靜悠遠的意境層次，打造靜謐典雅的東方哲學空間。

而李光裕與西川淑敏都是台藝大傑出校友，各自在雕塑及舞蹈藝術上有著亮麗的表現，這檔展覽散發出的藝術光能有異曲同工之妙，也使舞踊知家開展成中部重要的藝術知家。

采泥藝術董事長林青汶表示，感謝資深策展人、華巍藝術創辦人賴慕芬的邀約，因而與西川淑敏團隊結緣，促成本次雙個展，藝術家李光裕，歷經3年的孕育而生的代表作品「四季屏風」，西川淑敏團隊為主題編制經典舞蹈，展開與人文對話的沉浸式舞踊劇場，系列舞曲分為春、夏、秋、冬四個篇章，圍繞李光裕的雕塑作品翩翩起舞，帶領眾人隨著季節穿越展覽空間，且巧妙以「冬去春來」作為結尾，留下生機盎然的美妙餘韻。

(工商 )