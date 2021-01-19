2020年12月人民幣兌美元實現連續第七個月升值，不過升值幅度明顯低於同期歐元等發達國家貨幣，2020年末市場波動日漸收窄，不少交易員認為央行出手緩升，外匯占款可能繼續正值，但最終央行公佈的數據反而出現25個月最大降幅。

路透報導，大陸央行公布外匯占款2020年12月減少人民幣（下同）328.7億元，單月降幅創25個月最大。中國銀行研究院研究員王有鑫表示，外匯占款反映大陸央行始終如一的堅持匯率市場化導向，匯率升值背景下並未對市場進行干預。

外匯占款是央行收購外匯資產而相應投放的本國貨幣，大陸央行表示外匯占款增多，表明央行向市場投放基礎貨幣；反之如果外匯占款減少，則是央行回收部分人民幣，轉向市場提供了部分美元。

此外，2020年12月大陸外匯儲備規模回到2016年4月以來高位，分析人士認為，這得益於美元持續偏弱帶來的正面估值效應，也包括基本面和利差優勢帶動資本流入，諸多因素都對儲備提供積極支撐。

(工商 )