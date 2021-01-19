美國準財政部長葉倫（Janet Yellen）預計明天出席聯邦參議院財政委員會聽證會，她將表示，政府必須「大刀闊斧」推出下一個疫情紓困方案。

路透社報導，美國總統當選人拜登將於20日就職，他上週宣布規模1.9兆美元的刺激方案，表示為了推動經濟與加速疫苗配送以控制疫情，大膽投資是必要的。

前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫在準備好的參院聽證會開場聲明中說：「無論是總統當選人還是我，都不是在沒有體認到國家債務負擔下提出這項紓困案。但由於現在利率降到歷史低點，最明智的行動就是大刀闊斧推動。」

根據路透社取得的葉倫聲明，她說：「我認為益處會遠大於成本，特別是如果我們在乎要幫助這些已掙扎好長一段時間的民眾。」

拜登推出的紓困振興方案，將投入4150億美元加強因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情與推出疫苗，並挹注約1兆美元直接援助家庭，約4400億美元將支援受疫情影響最大的小型企業與社區。

許多美國人將收到1400美元的現金支持，加上去年12月國會通過的600美元，每人總計可領2000美元。失業救濟保險將從目前的每週300美元提高到400美元，且延長實施到9月。

在葉倫證詞中，她也表示美國經濟一定得重建，「才能為更多人創造更多榮景，並且確保美國勞工能在一個競爭日益激烈的全球經濟中保有競爭力」。

(中央社)