53歲楊姓婦人去年彎腰取物，上背突然「啵」一聲，劇痛、上半身無法轉動，且右側痛到連肩膀都無法動，她以為是肌肉拉傷到處求醫，都不見好轉，因苦不堪言而到亞大附設醫院檢查，居然確診罹患多發性骨髓瘤，所幸及時發現，經採標靶治療合併放射線治療，癌細胞獲得控制。

楊婦就診之路相當折騰，她初期以為是肌肉拉傷，到復健科求治，但因患部反覆持續疼痛，才轉至骨科檢查，沒想到鏡檢查發現右邊第四肋骨骨折，經接受藥物治療；半年後，她的下背疼痛又再復發，經影像檢查發現第八胸椎骨折，並建議使用背架，持續於門診治療追蹤。

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊表示，楊婦不但持續下背痛，又出現坐骨神經疼痛3週以上，經抽血檢查後高度懷疑為多發性骨髓瘤，建議轉至血液腫瘤科，安排進行骨髓穿刺檢查，發現病因就是多發性骨髓瘤第三期。

醫療團隊考量患者下背痛疼痛難耐，建議以標靶治療搭配放射線治療來控制癌細胞擴散，減少患者因癌症引發的疼痛，病情獲得有效控制。

黃文豊表示，多發性骨髓瘤是一種源自漿細胞的惡性腫瘤，若單獨於發生於某一軟組織或單一骨骼時，稱為漿細胞瘤(plasmacytoma)，但多數狀況下這些漿細胞瘤會蔓延至全身多處骨頭，引起疼痛及相關症狀，因此稱之為「多發性骨髓瘤」，此疾病難以完全治癒，不過隨著新藥問世，治療成效進步，並延長患者存活時間。

(中時 )