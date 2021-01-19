基隆市政府2021年推動「青年投入創業及公共服務補助計畫」，提供青年創業所需資源或資金，這次有別以往，申請人需以解決城市發展議題為主軸，並扣合聯合國17項永續發展目標提案，經初複審通過者，最高可獲20萬營運補助金。

市長林右昌說，為打造友善創業環境，市府近年來不斷輔導、培育青年創業，109年度青年創業孵育計畫中補助11家在地創業青年，協助業者成立2處新門市，異業結盟至少35家，也透過SBIR計畫及圓夢貸款等計畫，鼓勵在地企業創新研發、拓展商機，2016年迄今已補助約6千300萬元。

產業發展處長黃駿逸表示，今年有別以往，除了甄選具文化創意、地方特色服務等潛力青年外，也鼓勵未創業但具理念者，以解決城市發展所面臨的問題，結合聯合國17項永續發展目標提案，獲選的青創家除資金補助外，還可接受創業輔導措施，如專家訪視、培力課程、跨域見學觀摩、業師諮詢、創業媒合及交流、整體行銷等。

產發處指出，這次計畫最高補助金額上限為20萬，申請項目分為「青年投入創業類」及「青年公共服務類」2大類，申請人限定為20歲至45歲我國人民，並設籍在基隆，其中「青年公共服務類」申請人，不限定設立公司，但須於申請日前三年內接受創業輔導相關課程達20小時以上，並提供證照、作品等相關證明文件，申請時間即日起至2月20日止，詳細資訊可上基隆市政府官網、基隆青年夢工場網站查詢。

(中時 )