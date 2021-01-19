2月20日星期六補班日增開車次表。（高鐵提供）

台灣高鐵公司今日表示，由於春節疏運期間旅客訂位踴躍，決定再加開12班次列車，以加強服務旅客返鄉團圓及出遊之需求。加開車次，自1月21日，本周四凌晨零時起開放購票。配合春節連假，2月20日星期六調整為補上班日，高鐵為服務通勤需求，20日當天將增開3班次北上列車，自1月22日開放購票。

高鐵公司自2月8日（一）至2月17日（三）規劃為期10天的春節疏運，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形後，高鐵公司決定再加開南下6班、北上6班次列車，共12班。

今年春節疏運期間，高鐵公司共加開453班次列車，南下有242班、北上有211班，總計10天提供1832班次列車的旅運服務。為方便旅客提早規劃行程，台灣高鐵企業網站首頁已公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、規劃行程，提早完成訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

(中時 )