川普夫婦不甩150年傳統 不會迎接拜登夫妻入白宮

1月20日那天早上，川普和梅蘭妮亞將離開白宮，卸下總統與第一夫人的職位。不過，他們不會遵守延續了150年的傳統，迎接即將就職的拜登夫婦進入白宮。

據CNN新聞網18日報導，由卸任總統在白宮北門廊（North Portico）的台階上迎接新總統，並一同前往國會大廈，是美國最長久的政權交接儀式之一。然而，川普夫婦冷淡以對，頓時使這傳統為之崩壞。而這並不是他們離開華府，刻意表現的唯一不屑行為。

據一名熟悉就職活動與策劃的消息人士透露，20日迎接拜登夫婦的，會是白宮首席招待哈勒斯（Timothy Harleth）。而他是2017年時，川普從華盛頓川普國際飯店（Trump International Hotel in Washington）聘來的，他很可能不會在拜登政府中留任。消息人士指出，新首席招待最可能由較熟悉拜登夫婦的人擔任。

就職典禮當天下午，新任總統拜登將出席在阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的獻花圈儀式。而陪同出席的還有前總統柯林頓（Bill Clinton），小布希（George W. Bush）和歐巴馬。

另一名消息人士說，就在這段期間，拜登夫婦的私人物品將搬進白宮，而屆時川普夫妻所有的物品都已清空，整個白宮也將徹底進行大掃除。由於川普夫婦都曾罹患新冠肺炎，因此除了例行清理外，還會由外包人員全面進行更深度的清潔消毒。而川普一離開，整個清潔作業就會展開。

(中時新聞網)