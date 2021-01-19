唐吉訶德正式登台！DON DON DONKI 西門店上午10點開幕，清晨5點半就有人到場排隊，除了嚐鮮客，也有許多消費者等著搶購暖暖包。
上午10點開幕，9點左右已有200人排隊，到9點半人潮陸續湧進，10點更達到上千人盛況，人龍綿延超過500公尺，有些人打算之後再來逛，業者表示，賣場內最多僅容納350人，店外的食物外賣區為獨立區域，不用進到店內也可購買。
西門店為24小時營業，外賣區則為上午10點至晚上10點，台北市萬華區西寧南路123號（1-3樓）。
(中時 )
唐吉訶德正式登台！DON DON DONKI 西門店上午10點開幕，清晨5點半就有人到場排隊，除了嚐鮮客，也有許多消費者等著搶購暖暖包。
上午10點開幕，9點左右已有200人排隊，到9點半人潮陸續湧進，10點更達到上千人盛況，人龍綿延超過500公尺，有些人打算之後再來逛，業者表示，賣場內最多僅容納350人，店外的食物外賣區為獨立區域，不用進到店內也可購買。
西門店為24小時營業，外賣區則為上午10點至晚上10點，台北市萬華區西寧南路123號（1-3樓）。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。