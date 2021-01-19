唐吉訶德正式登台！（DON DON DONKI 提供）

唐吉訶德正式登台！DON DON DONKI 西門店上午10點開幕，清晨5點半就有人到場排隊，除了嚐鮮客，也有許多消費者等著搶購暖暖包。

上午10點開幕，9點左右已有200人排隊，到9點半人潮陸續湧進，10點更達到上千人盛況，人龍綿延超過500公尺，有些人打算之後再來逛，業者表示，賣場內最多僅容納350人，店外的食物外賣區為獨立區域，不用進到店內也可購買。

西門店為24小時營業，外賣區則為上午10點至晚上10點，台北市萬華區西寧南路123號（1-3樓）。

(中時 )