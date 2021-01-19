因應新型冠狀病毒疫情，北市聯醫自1月20日起進行全院門禁管制，限制出入口並調整一般病房、加護病房探病時間，聯醫表示，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬，進入醫院請持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知TOCC。

聯醫指出，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明院區，一般病房和加護病房探病時間為早上11點到11點30分；松德院區為晚上7點到8點；林森中醫昆明院區探病時間為早上11點到11點30分。

聯合醫院進一步說明，會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證，並量測體溫，無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病。

聯合醫院建議，家屬可多改以通訊軟體，如LINE視訊等以滿足探病需求，呼籲民眾共同配合，以達到保護市民安全之要求。北市聯醫提醒，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、妥善處理口鼻分泌物、減少觸摸眼鼻口及盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所，必要外出時，請務必戴口罩，保持社交安全距離。

(中時 )