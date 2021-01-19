日本知名零售連鎖店「驚安殿堂‧唐吉訶德」的台灣首號店「DON DON DONKI 西門店」在今日盛大開幕，昨（18）日先舉行的開幕記者會，也吸引上百位媒體與各大通路與供貨廠商蒞臨捧場。其中，《中時新聞網》派出的女記者陳盈臻就因為甜美外表意外成為網友關注的「嬌點」。

【現場直播】偽出國體驗衝一波！台版激安殿堂「唐吉訶德」搶先開箱(影片來源/YouTube/中時新聞網)

記者陳盈臻昨日透過直播的方式，替民眾開箱台版「唐吉訶德」，代逛的過程中也細心和網友互動，介紹店內的商品和陳列。沒想到卻因為仙女般的絕美顏值讓許多網友驚豔，紛紛歪樓誇讚，「直播記者感覺很可愛」、「記者好正」、「記者有妳真好」。意外成為直播中的另類亮點。

陳盈臻今年23歲，畢業於世新大學新聞系，在校時就因為超過170公分的模特兒身材和亮眼外型受到矚目。畢業後進入《中時新聞網》擔任記者的工作，這次意外受到網友關注讓她十分驚喜，但也謙虛表示可能是因為戴著口罩才會讓大家有漂亮的感覺，擔心全臉曝光後大家會失望。

剛起步的記者工作則讓她覺得充滿挑戰，除了要隨時應付現場突發狀況之外，還要想辦法將完整資訊立即傳達給觀眾，同時也要兼顧網友問題，維持互動。所以該怎麼顧及所有層面是她認為最困難的地方，但是現場連線的熱血感讓她覺得很有趣，也得到滿滿的成就感。

(中時新聞網)