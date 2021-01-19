台北市長柯文哲去年10月公開承諾要研擬社子島開發案可行替代方案，到今年7月前有討論空間，不過，自救會19日抨擊市府迄今沒消沒息，毫無積極作為，質疑北市都發局甚至杯葛柯文哲承諾，形同市長叫不動局長。北市府對此回應，正蒐集正反意見評估可行性。

社子島自救會發言人李華萍與多名成員今在議員黃郁芬陪同下，出面痛批柯文哲公開承諾要評估可行替代方案，至今將過3個月，都發局完全沒有作為，也未有開啟地方討論跡象，讓居民十分不滿。

黃郁芬指出，區段徵收就是大規模在地居民遭迫遷，依市府現在規畫，大部分社子島居民未來恐怕沒有機會留下來生活，去年柯文哲答應積極研擬替代方案，讓居民自由選擇是否願意接受區段徵收，但現在發現市府沒有任何作為，請柯文哲拿出擔當，別把事情推給局處長被牽著鼻子走。

環境權保障基金會研究員許博任表示，有問題的開發案就要趕快就醫，柯文哲應該要識破都發局不願評估替代方案的本位主義，除委託第三方專業團隊評估可行替代方案，並依據都市計畫民眾參與作業程序規定、民眾參與作業手冊，舉行專家諮詢會議和民眾參與程序。

在地福安里長謝文加說，市府要改善社子島居住環境是一樁美事，但從i-Voting到現在，市府始終沒有把不同意見納入考量，既然要改善環境，就該好好和居民溝通。

對此，台北市政府發言人陳智菡回應，市府一直積極與社子島居民溝通，絕無不作為，目前除由副市長彭振聲擔任專案負責人，蒐集正反雙方意見外，副市長黃珊珊也3度赴當地與里長、里民座談，針對各種方案評估可行性。

陳智菡說，社子島13日工作會議中決議結論，由於當地2位里長聚焦安置計畫內容，市府將由府級長官召開說明會，並請自救會提出反對開發者名單，俾利雙方直接對話溝通，市府將做通盤考量，凝聚各界共識。

(中時 )