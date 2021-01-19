去年下半來，黃豆價格自低檔強彈，與標普高盛黃平ER指數連動的街口S&P黃豆（00693U）ETF，股價也連拉出連6根月線長紅棒，隨著漲多後近日呈現高檔拉回，惟街口投仍強調，黃豆產能供給依然吃緊，將提供黃豆價格的支撐。

街口投信指出，上周美國農業部公布的1月世界農業供需評估報告（WASDE）指出，全球黃豆庫存減少133萬噸至8,431萬噸，連續5個月走低，其中，美國黃豆庫存更是僅僅剩下380萬噸，較前月減少達96萬噸，創2014年5月以來的新低。

除此之外，全球第三大的黃豆出口國阿根廷，在其產量驟降下，黃豆庫存大減200萬噸，唯獨中國黃豆庫存增加190萬噸，顯見全球黃豆供給吃緊的狀況沒有改變。

街口投信分析，全球黃豆供給，分別由氣候交錯的美國與巴西輪流支應，目前美國黃豆供給即將進入尾聲，但巴西近幾個月在惡劣天氣的干擾下，存有黃豆延後播種與生長進度緩慢的現象，市場預期巴西最快要到2月中才會開始陸續收割，短時間內倘若美國庫存耗盡且巴西供給滯後，將構成全球黃豆供給中斷的風險，料將給予黃豆價格相當程度的支撐。

(工商 )