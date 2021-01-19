台中大里塗城路一戶屋齡超過80年老屋，因水管漏水，找水電工來修理時，赫見水管旁有一顆生鏽的未爆彈，警方到場，發現是一顆沒有引信、發射藥包的迫砲彈，包括彈體和尾翼都生鏽，緊急知軍方前來處理，國軍十軍團未爆彈處理小組獲報剛趕來處理，拆彈人員穿著全身防護衣，小心翼翼將未爆彈放進防爆毯，拿到車上帶走。

據「自由時報」報導，女屋主今早八時許請水電工來修理屋後漏水的水管，結果水電工在水管旁發現一顆像是砲彈的物體，嚇得要求她拿走才要繼續修，女屋主擔心有危險才緊報警。他說，公公是老榮民，這顆未爆彈可能民國38年就有，後來房子翻修仍繼續放在屋後，不知彈藥從哪裡來的。

警方到場發現是一顆嚴重生鏽，沒有引信、發射藥包、底火的迫砲彈，彈體與尾翼都生鏽，已經看不到彈藥的料號與批號，派人在屋外警戒，並通知軍方未爆彈小組前來處理，後來由十軍團未爆彈處理小，順利將這顆未爆彈帶走處理。

(中時新聞網)