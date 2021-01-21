經濟部長專訪1台灣不能只有一座台積電護國神山，經濟部長王美花表示，電動車、5G兩大供應鏈將是未來發展主力，半導體生態系成為「護國神山群」。經濟部將提供研發補助，並評估延長產創條例租稅抵減優惠。

疫情爆發以來，半導體產業長紅，台積電更是一枝獨秀，不僅出口亮麗，也屢次領軍率台股上衝，不過下一個護國神山在哪裡，成為外界關注焦點。

經濟部長王美花接受中央社專訪時坦言，近期正在盤點電動車與5G產業，預期這2大台灣供應鏈，將有機會打造成護國神山，與半導體生態系成為台灣新競爭力。

她說，先前電動車大廠特斯拉越洋尋找供應夥伴，找過日本與韓國業者詢價，過程皆不順利，唯獨台廠可以符合特斯拉開出的條件，關鍵在於台廠可以少量多樣化，加上電動車涉及電子零組件，又是台廠優勢項目，如今和碩、台達電與富田電機等，都是特斯拉供應商。

過往台廠很難切入BMW、Mercedes-Benz等傳統一線車廠供應鏈，但受惠於電動車市場崛起，台灣廠商也開始享有汽車產業的龐大商機。王美花說，特斯拉專注在設計，組裝工作交由製造廠，讓台廠有機會加入，「這是一個契機，廠商與政府都要抓住時機。」

至於在5G產業，王美花分析，在4G時代屬於封閉式網絡，多半是易利信、諾基亞、華為等通訊大廠鞏固市場。隨著5G時代來臨，講求「高頻寬、低延遲、巨量連接需求」特性，將帶來新營運模式，有望打破國際大廠壟斷格局，替台灣網通、伺服器、終端、系統與營運商等相關業者帶來新商機。

王美花進一步說，電動車與5G供應鏈蓬勃發展，衍生出車用晶片、物聯網等需求快速提升，連動半導體生態系成長更強勁。

她樂觀估計，去年台灣半導體產值勢必會破新台幣3兆元，成長20.7%，增幅將高於全球半導體產業的3.3% 。

王美花預期，未來電動車、5G與半導體生態系，將可以撐起台灣護國神山群。

為了要發展電動車與5G供應鏈，經濟部將有兩大政策利多；一、提供研發補助，也就是技術處與工業局的研發補助計畫；二、爭取延長產創條例的「智慧機械」提供營所稅抵減。

產業創新條例的「智慧機械」提供購置智慧機械或5G，其金額達100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%，或3年內抵減率3%抵減應納營所稅額。這項條文自2019年元旦起至2022年12月31日止。

王美花說，雖然尚未落日，「但我們要提早規劃」，讓產業繼續適用。

另外，經濟部也會完備產業環境，她已指示標檢局找業者討論充電裝置標準，將規格統一，才有機會做大市場；後續也不排除與內政部、交通部協調充電裝置條件，她強調，政府把國內條件先建立起來，廠商才能放心向前衝。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1100119

(中央社)