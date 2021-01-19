該如何教小孩性知識，一直是父母的難題。日前一位開明的母親在臉書分享與17歲兒子的對話紀錄，仔細一看才發現，原來是兒子交了女友，媽媽擔心不小心鬧出人命，主動的詢問要不要買保險套，結果兒子竟然回：「窮成這樣要怎麼生」，在網上掀起議論。

一位媽媽18日在臉書社團《爆怨公社》發文，內文寫道，17歲的兒子最近交了女朋友，媽媽便貼心的想幫他準備安全性行為的保險套，兒子卻回：「妳有病啊！」，媽媽笑鬧的說是防患未然，兒子對於媽媽突然的詢問感到好笑，便回說「不需要」。

過一會兒，媽媽便回：「那早生貴子喔！」結果兒子竟犀利的回了9字，一語道破的說：「窮成這樣是要生什麼」，原PO無奈地吐露，只是幫兒子準備套套，就被罵，當母親心真的好累。

這段如同好友般的融洽對話在網路發出後，吸引不少網友留言回應，許多人大讚原PO的兒子，「“窮成這樣是要生什麼”很好！ 有這個觀念，媽大可放心」、「不錯欸！有自知之明沒錢不會生小孩，生了就要一堆錢」；其他網友則說：「開明的媽媽」、「兒子很尷尬」、「女方的爸爸應該是準備球棒」。

(中時新聞網)