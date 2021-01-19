川普(Donald Trump)在美東時間20日午後就不再是美國總統，但在讓出白宮已成定局之際，嚴打陸企並未鬆手，據路透報導，華盛頓當地時間18日他又簽署行政命令，要求評估非美製無人機帶給政府機構風險，並優先排除陸製無人機。

行政命令中川普要求所有政府單位，列出來自中國或其他被列為外國對手國家，例如俄羅斯、伊朗、北韓等國的無人機使用情況與安全風險，其中占比最高的陸製無人機要優先停用。

上個月在全球無人機市場占有率約70%至80%的深圳大疆創新公司，才被美國商務部連同70餘家陸企一起列入俗稱經濟黑名單的實體清單。制裁理由是「透過收集及分析資料，或高科技監控行為，幫助中國大規模迫害人權」、「幫助中國出口相關產品，這些產品協助世界各地政權的壓迫行為，違背美國外交政策利益」。

據統計，美國的陸製無人機比率約77%，公務單位最主要的用戶就是軍、警、消防單位。多家外媒與智庫都指出，這些無人機可以蒐集地形、生物特徵、定位等數據，再透過應用程式(App)傳回給製造公司，而這些資料在中國可能被政府取用，不過尚無實證報告。

被列入實體清單的企業理論上仍能銷售產品，只是本身和美國代理、供應商交易時會受到美國政府單位更嚴格審查。大疆當時表示，尚不清楚實體清單具體影響，但產品在美國會繼續正常銷售，消費者使用也不受影響，同時也否認制裁理由的指控。

(中時新聞網)