日本知名連鎖折扣店唐吉訶德台灣首店「DON DON DONKI西門店」，今日(19日）早上10點於西門町盛大開幕，全店採24小時營業模式，高度還原日本的裝潢及賣場陳列，早在開幕前就聚集長長人龍，一路從1樓排到3樓，依序排隊等待入場廝殺。

除了生活雜貨及零食值得挖寶，唐吉訶德在2樓有專門的熟食區，提供大阪燒、丼飯、日式便當壽司等，畫面中，可看到不少民眾都購買了小型三角飯糰，而值得一提的是，在台灣罕見推出日本美食區，就在一樓收銀台旁，販售來自日本原汁原味的烤番薯、可樂餅、現烤雞豬肉串燒、Don Don燒、關東煮，不過今日現場似乎沒有引起太多人排隊搶購，熱愛日本小食的人可去嘗鮮。

在一樓收銀台旁，台灣推出罕見的日本美食區，販售烤番薯、可樂餅、現烤雞豬肉串燒、Don Don燒、關東煮。（圖／中時新聞網直播畫面）

現烤雞豬肉串燒值得一試。（圖／中時新聞網直播畫面）

《中時新聞網》記者獨家採訪到不少顧客，其中一位率先結帳的男性民眾分享，自己9點就抵達，不過排隊時間過長，讓他忍不住大嘆「很難找啊位子又很偏僻，冷得要命，它又不開門，外面又很狹窄。」他表示自己是看了新聞才想來看看，花了台幣200多塊買了泡麵及巧克力，認為日本的東西本身就不會便宜，他也透露「下次不會再來」。

台灣唐吉訶德首店吸引大票民眾前來排隊搶著進場購買。（圖／中時新聞網直播畫面）

有位女性民眾分享，今天花了1000多塊買了超夯的日清泡麵及餅乾，她認為整體價格比日本當地買還貴，但比起台灣藥妝店來說還是較為便宜，加上開幕有優惠，讓她趁著上班前的時間決定來衝一波掃貨。

另一位先生則分享，他以前就去過日本的唐吉訶德購物，今日主要購買泡麵及零食，他說：「逛的時候可以感受到整體蠻日本味的，但場地受限的關係，有些東西還是沒有日本那麼豐富。」不過確實有出國的感覺。

(中時新聞網)