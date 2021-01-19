疫情期間的居家辦公趨勢，讓電腦周邊產品大廠羅技國際(Logitech)周二上調年度財測，並報出上季度經調整營業利益近三倍的成長。

該瑞士/美國大廠周二為第三次上調其2021財年(截至2021年3月)的營收成長和獲利的年度展望；按照固定匯率計算，2021財年銷售成長從57%上調到60%，營業利益預計為10.5億美元。

由於更多人在家工作，視訊會議裝置需求增加；而電影院和其他休閒設施關閉，讓遊戲機主機和周邊銷售大增。

羅技主要銷售行動喇叭、鍵盤、滑鼠、麥克風等視訊裝置，其2021財年第三財季(截至去年12月31日)銷售年增85%，來到16.7億美元，該財季也為羅技的傳統旺季。

羅技先前曾預測2021財年的銷售成長，從35%上調至40%，營業利益在7億至7.25億美元之間。

羅技執行長Darrell表示，越來越多人投資於羅技的能量以及公司所看見未來成長的潛力。

在截至去年12月底的季度中，羅技每股淨利來到2.45美元，遠高於前一年同期的0.84美元。

(時報資訊)