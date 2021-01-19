藝人小S與老公許雅鈞結婚15年，兩人育有3名女兒，每次談到家庭都散發出幸福氛圍，但卻屢傳出家暴等負面傳聞，讓夫妻倆大感無奈，沒想到小S昨(18日)深夜貼出丈夫的背影照，更大方透露其寵妻舉動，未料卻引來酸民留言攻擊，讓她罕見動怒直接回嗆，立刻引發熱議。

小S在昨（18日）深夜曬出老公許雅鈞的背影照，只見他在家裡仍穿著黑色羽絨外套，站在廚房瓦斯爐前，似乎正忙著準備什麼料理，對此小S表示：「老公幫我們煮宵夜！好man！」對於老公不畏半夜低溫準備宵夜的寵妻舉動，獲得許多粉絲讚賞，大讚她根本嫁對好男人，不過仍有不少酸民留言嘲諷，這讓小S硬起來反擊：「誰再說我老公壞話，我跟你勢不兩立」，藉此為常因為不實負面新聞揹黑鍋的老公平反。

不過有眼尖網友發現小S家住帝寶豪宅，為何廚房遠比想像中的還要小？甚至好奇如此狹小空間方便準備三餐嗎？對此小S跳出來回應：「都煮15年了，早習慣了」，不過有網友做出分析：「帝寶廚房設計概念是給傭人使用的，一般旁邊陽台是傭人房，主人只是偶爾下廚玩玩，空間坪數實際給了餐廳客廳、臥房」。

小S親自回應網友好奇為何家中廚房規模如此小。（圖／elephantdee IG）

去年底，小Ｓ難得曬出與老公許雅鈞合照放閃，大讚：「我老公是世界上最愛我、最疼我、心中只有我的男人！」不過卻有眼尖網友發現，許雅鈞嘴上冒紅色傷痕，引起網友揣測是否又遭家暴，對此，小S跳出來說明：「我老公有痘痘、常被拍到莫名其妙的照片！但沒有他我活不下去」，證實夫妻感情依舊甜蜜。

(中時新聞網)